A fronte di 12.427 tamponi (ieri erano 14.301) i nuovi positivi al Coronavirus in Lombardia sono 201 (1,7% il rapporto percentuale, ieri era 1,5%).Tornano a diminuire i decessi che passano da 67 di sabato a 33 di oggi , complessivamente i morti nella nostra regione salgono a 16.112. Sono -176 i ricoverati non in terapia intensiva portando il numero attuale complessivo a 3.131. In terapia intensive si trovano 170 persone, 2 in meno di ieri.

Ecco i dati di oggi, domenica 31 maggio:

– i tamponi effettuati: 12.427 totale complessivo: 753.874

– attualmente positivi: 20.996 (-813)

– totale complessivo dei positivi riscontrati in Lombardia dall’inizio della pandemia a oggi: 88.968

– i nuovi casi positivi: 210 (1,7% rapporto con i tamponi giornalieri)

– i guariti/dimessi: 990 totale complessivo: 51.860

– in terapia intensiva: 170 (-2)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 3.131 (-176)

– i decessi: 33 totale complessivo: 16.112

I casi per provincia con la differenza rispetto a ieri:

MI: 23.076 (+32) di cui a Milano citta’ 9.788 (+13)

BG: 13.366 (+43)

BS: 14.768 (+44)

CO: 3.853 (+13)

CR: 6.459 (+11)

LC: 2.743 (+7)

LO: 3.474 (+6)

MN: 3.357 (+12)

MB: 5.518 (+4)

PV: 5.338 (+10)

SO: 1.463 (+3)

VA: 3.619 (+25)

e 1.934 in corso di verifica.