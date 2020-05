Coronavirus, i lavoratori dello spettacolo in Piazza Duomo

Manifestazione delle lavoratrici e dei lavoratori dello spettacolo sabato pomeriggio anche a Milano, come in altre 12 città italiane. In piazza Duomo si sono infatti radunati artisti, tecnici di scena, sarti e costumisti, ma anche interi gruppi teatrali e collettivi culturali, per la manifestazione indetta dal Coordinamento nazionale. I lavoratori dello spettacolo chiedono al Governo un ‘reddito di continuità’ che garantisca e tuteli il settore, colpito dall’emergenza Covid, fino alla ripresa, e di essere convocati per un tavolo di confronto istituzionale. A Milano, secondo gli organizzatori, hanno partecipato alla manifestazione circa due mila persone “nel rispetto delle distanze di sicurezza”. (MiaNews)