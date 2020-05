Arriva “Fascicolo del Cittadino”, l’app del Comune di Milano

Dopo la sperimentazione avviata a febbraio che ha coinvolto 99 cittadini tester (più uno, il sindaco Giuseppe Sala) da oggi tutti i milanesi potranno scaricare gratuitamente l’applicazione per avere numerosi servizi digitali a portata di smartphone. Accedendo con Spid gli utenti avranno a disposizione il loro “Fascicolo del cittadino”, l’area sicura e protetta dove consultare i propri dati personali e quelli del nucleo familiare, le prossime scadenze (es. carta d’identità elettronica) e le informazioni relative ai pass sosta per le auto, prenotare un appuntamento presso gli uffici comunali, controllare i propri dati catastali e scaricare certificati anagrafici intestati ai singoli componenti del nucleo familiare. Inoltre sarà possibile inviare segnalazioni e suggerimenti nell’apposita sezione “Scrivi”. “La Milano Digital Week è il palcoscenico ideale per presentare ai milanesi il progetto di punta del 2020 – dichiara l’assessora Roberta Cocco (Trasformazione digitale e Servizi Civici) – : da oggi i servizi del Comune arrivano sugli smartphone dei cittadini, dopo un lungo lavoro di progettazione, sperimentazione e coinvolgimento diretto dei tester. Grazie ai feedback ricevuti siamo riusciti a migliorare il prodotto finale che da oggi è disponibile negli store. Questo, naturalmente, è il punto di partenza, lo sviluppo andrà avanti per consentire ai cittadini di trovare sempre più funzionalità e di ottenere ciò di cui hanno bisogno -informazioni, certificati, prenotazioni – comodamente da casa, senza la necessità di recarsi nelle sedi anagrafiche”. L’applicazione è l’ultimo tassello del percorso di trasformazione digitale partito nel 2016 e che ha portato a un aumento considerevole dell’utilizzo dei servizi online da parte dei cittadini, dai certificati scaricabili online (che negli ultimi mesi ha raggiunto quota 80%) alla prenotazione appuntamenti, dalla richiesta di cambio residenza all’invio mail di estratti e atti di stato civile, dalla richiesta del pass sosta online al pagamento della Tari e delle multe grazie a Pago Pa. Inoltre a breve sarà possibile prenotare sul sito un appuntamento per richiedere e ottenere direttamente in una delle sedi anagrafiche un’utenza Spid (sistema pubblico di identità digitale) per accedere a tutti i servizi online della Pubblica Amministrazione.