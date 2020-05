Milano, ragazza cinese tenta il suicidio ma viene salvata dai poliziotti

Verso le 16:30 gli agenti di Polizia del Commissariato Villa San Giovani sono stati inviati dalla Centrale Operativa in via Boiardo dove una ragazza era in piedi sull’estremità di un balcone. Raggiunto il quinti piano dello stabile uno degli agenti si è portato sul balconcino accessibile dalla rampa delle scale, trovandosi così ad un metro dalla giovane di origine asiatica che era in lacrime e stringeva a sé un tablet. Tra l’agente e la ragazza c’era una inferriata che rendeva impossibile al poliziotto mettere in sicurezza la giovane, quindi ha iniziato a instaurare un dialogo e ha provato a calmarla. Intanto l’altro poliziotto dopo alcuni tentativi è riuscito ad entrare nell’appartamento e individuare la stanza dove affacciava il balcone dove. Approfittando del dialogo in corso tra la giovane e il collega è riuscito ad afferrare la ragazza e metterla in sicurezza. La ragazza cinese di 21 anni ha rivelato agli agenti di essere entrata in depressione a seguito di problemi sentimentali e di aver pensato di farla finita nell’appartamento che condivideva con 3 connazionali che non si erano accorti di nulla.