Il 2 giugno Mattarella visiterà Codogno

Il presidente Sergio Mattarella il 2 giugno visiterà Codogno dove incontrerà le autorità locali in municipio. Il giorno prima, 1 giugno, parteciperà ad un concerto al Quirinale in ricordo delle vittime del coronavirus. A Codogno previsto un breve indirizzo di saluto. “Il presidente Mattarella mi ha telefonato sul cellulare e a me non pareva quasi vero” commenta il sindaco di Codogno Francesco Passerini, che è anche presidente della provincia di Lodi, raccontando dell’orgoglio per la visita del Capo dello Stato. I” E’ stata un’emozione. Mi ha chiesto, anzitutto, come stavo e come stava andando sul territorio. Mi ha, poi, annunciato la sua volontà di arrivare qui da noi. Per me e per la mia comunità – ha concluso – è un onore. Stiamo già lavorando per cercare di accoglierlo al meglio”.