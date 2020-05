“Abbiamo esaminato i dati relativi alla Regione Lombardia che abbiamo inviato all’Iss e sono estremamente positivi, tutti in miglioramento rispetto alle precedenti settimane. La situazione sta sostanzialmente migliorando credo quindi che in vista del provvedimento normativo” sulle Regioni “che la Lombardia rientrerà sicuramente nel novero delle Regioni che hanno libertà di movimento, sono molto confidente nel provvedimento che verrà emanato dal Governo e sono praticamente convinto che dal 3” giugno “i lombardi saranno liberi di circolare in tutta Italia”: lo ha detto il presidente della Regione Attilio Fontana in un video messaggio durante la diretta Facebook della Regione per l’aggiornamento sull’emergenza coronavirus.