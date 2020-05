Cultura, l’assessore del Corno a Radio Lombardia: “occorre gradualità, serve percorso verso nuova normalità” [VIDEO]

“Sicuramente quello della cultura è stato il settore che ha subito maggiormente l’effetto della crisi. Teatri e cinema sonono stati i primi luoghi a chiudere e purtroppo saranno forse gli ultimi a riaprire.” Lo ha detto a Radio Lombardia l’Aessossore alla Cultura del Comune di Milano Filippo Del Corno intervendo in diretta a Mattino Lombardia. “Credo sia importante far arrivare al governo la voce delle lavoratrici e dei lavoratori dello spettacolo soprattutto su un tema e cioè che è necessario immaginare una gradualità delle misure di riapertura, le indicazione date possono essere attivate per questa estate. Dobbiamo avere per questo autunno un indirizzo di una progressiva apertura sempre più ampia. Occorre misurare nuovi protocolli ma le sale teatrali e cinematografice possono essere luoghi sicuri dove tornare a vivere lo spettacolo in serenità”, ha proseguito l’assessore.

Interpellato sulla situazione del Teatro alla Scala ha detto: “la Scala è in condizioni di grande sofferenza come gli altri luoghi dello spettacolo, si aggiunge un elemento però, che i teatri realizzati e costruiti in altre epoche fanno più fatica ad immaginare nuovi modi di accesso e relazione tra pubblico e palcoscenico. Credo che da una parte occorra agire con prudenza ma dall’altra occorre gradualità, serve individuare un percorso verso la nuova normalità. L’obbiettivo è quello di una nuova normalità e gli enti locali possono pungolare il governo a procedere con gradualità.”