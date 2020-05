Covid-19, superati i 700mila tamponi. Sono 20 i decessi registrati in Lombardia

Sono 15.507 i tamponi effettuati nelle ultime 24H in Lombardia che portano così il totale a 713.068. Sono 382 i nuovi casi Covid+ rispetto a ieri, ben 88.183 da inizio pandemia. Sono 173 i posti letto occupati nelle Terapie Intensive, 2 in meno di ieri, e 1.486 i dimessi e guariti da Covid-19. Scendono i ricoveri in ospedale, -156, si attestano a 3.470 i cittadini ricoverati nei reparti Covid degli ospedali. Sono 20 i decessi registrati nelle ultime ventiquattro ore in Lombardia, portando così a 15.974 i lombardi morti per Covid-19.

I casi per provincia con la differenza rispetto a ieri MI: 22.908 (+76) di cui 9.718 (+39) a Milano citta’ BG: 13.244 (+69) BS: 14.612 (+90) CO: 3.823(+31) CR: 6.429 (+13) LC: 2.729(+5) LO: 3.447(+13) MN: 3.330(+2) MB: 5.480 (+14) PV: 5.261 (+9) SO: 1.454 (+23) VA: 3.549 (+12) e 1.917 in corso di verifica.