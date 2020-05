Cocaina nel bocchettone dell’auto, arrestato marocchino 43enne [VIDEO]

Quando gli agenti del commissariato Lorenteggio lo hanno fermato, lo scorso lunedì sera, nella zona di via Novara, hanno subito notato il suo nervosismo decidendo di procedere con una perquisizione più approfondita. L’uomo, un 43enne marocchino, stava trasportando a bordo della sua macchina 39 dosi di cocaina (per un peso complessivo di circa 22 grammi). La droga era nascosta dentro un calzino infilato all’interno del bocchettone d’areazione del veicolo. Lo spacciatore – che nella tasca del pantalone aveva anche la somma di 300 euro in banconote di piccolo taglio – è stato dunque arrestato per detenzione e spaccio di stupefacenti. Ma gli agenti della polizia di Stato hanno anche proceduto a sanzionarlo, con conseguente fermo amministrativo dell’automobile, perché senza patente.