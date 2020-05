Morto dopo una caduta un’alpinista in Alta Valle Camonica

Un uomo di 61 anni, di Piancogno, è caduto in un canale e non è sopravvissuto all'impatto. Immediato l’allarme, sul posto l’elisoccorso di AREU.

Incidente mortale oggi in Alta Valle Camonica. Due alpinisti si trovavano nella zona di Roccia Baitone; uno di loro, un uomo di 61 anni, di Piancogno, è caduto in un canale. Non è sopravvissuto all’impatto. Immediato l’allarme, sul posto l’elisoccorso di AREU decollato dalla base di Caiolo (SO) per il recupero del corpo, a supporto i tecnici della Stazione di Edolo del Soccorso alpino, V Delegazione Bresciana, insieme con il Sagf – Soccorso alpino Guardia di finanza. L’intervento è cominciato alle 11:40 ed è terminato intorno alle 15:00