Ciclabile in Buenos Aires, proseguono i lavori

Proseguono i lavori per la realizzazione della pista ciclabile in Corso Buenos Aires: è un tratto della pista che collegherà San Babila a Sesto San Giovanni. Gli operai sono al lavoro di notte. “Ore 22.30 di lunedi 25 maggio. Gli operai dell’impresa di segnaletica stradale stanno lavorando per tracciare un altro tratto dei 6 km di ciclabile che collegherà S.Babila al centro di Milano con Sesto S. Giovanni collegando molti quartieri della città – scrive su facebook l’assessore alla mobilità Marco Granelli – . Vogliamo aiutare chi sceglie di utilizzare le due ruote, contro la congestione e l’inquinamento, per questo lavoriamo giorno e notte per fare in fretta a realizzare i 35 km di ciclabili. Da oggi lavoriamo di notte per creare meno disagi e andare più veloci. Grazie agli operai dell’impresa e ai dirigenti e funzionari del Comune”.