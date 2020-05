Fontana, “zero decessi” da prendere con le pinze

“Lo ‘zero decessi’ è un dato che andrà preso con le pinze, nel senso che purtroppo la domenica è un giorno durante il quale la comunicazione non è sempre precisa e perfetta, a volte arrivano in ritardo. E’ sicuramente molto positivo come dato, però non illudiamoci che sia finita”. Lo ha detto a Rtl il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, commentando i dati comunicati ieri dalla Regione nel consueto bollettino quotidiano, che riportavano “zero decessi”. I dati “sono assolutamente ufficiali”, ha confermato Fontana. “E’ possibile, io me lo auguro, non voglio distribuire troppo entusiasmo perché negli ultimi giorni abbiamo assistito a movida e assembramenti che sono un pò preoccupanti. Non vorrei che questi ulteriori dati creassero eccessivo entusiasmo”, ha concluso. Così anche l’assessore Gallera: il dato di zero decessi in Lombardia diffuso ieri “guardiamolo con prudenza: è successo all’inizio di ogni mese che arrivano anche un centinaio di decessi legati alle anagrafi dei Comuni che non vengono aggiornate quotidianamente” e ieri “dai nostri ospedali” è arrivato “il dato che segnalava nessun decesso, ma era domenica ma non vorrei oggi essere euforico su un dato che sarebbe significativo” ma registrare poi “una forte smentita”.