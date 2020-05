E’ morto Sergio Perego tra i decani dei giornalisti lecchesi

Sergio Perego, tra i decani dei giornalisti lecchesi, si è spento a 72 anni in un letto dell’ospedale Manzoni di Lecco. Perego lottava contro i postumi del Coronavirus che lo aveva colpito all’inizio dell’epidemia, a marzo. E’ stato per anni corrispondente per le pagine del meratese de Il Giorno e tra i primi collaboratori di Radio Montevecchia, ha lavorato con riviste e testate online del territorio. Era impegnato anche nel sociale in particolare con due associazioni, Il Granaio di Padeno d’Adda e la Fabio Sassi di Merate.