Meteo, temporali anche forti tra pomeriggio e sera

Al Nord al mattino nuvolosità in transito, più compatta al Nord-Est e sulla Liguria centrale. Nel pomeriggio tendenza a schiarite al Nord-Est, nubi in aumento invece al Nord-Ovest: primi rovesci in arrivo a ridosso delle Alpi. In serata rovesci e temporali potranno essere localmente intensi e tenderanno a estendersi a gran parte del settore alpino centro-orientale: interesseranno parzialmente le pianure di Piemonte e Lombardia e, successivamente, anche del Veneto e del Friuli. Per oggi in Lombardia è stata diramata l’allerta meteo fino ad arancione: anche se buona parte della giornata trascorrerà nel segno del bel tempo e con un caldo praticamente estivo, le cose cambieranno in modo sensibile per l’avvicinamento di un fronte freddo proveniente dall’Europa centrale. Nella seconda parte della giornata l’instabilità aumenterà a partire dalle aree alpine e dalla sera ci sarà il rischio di piogge anche intense e locali temporali in diverse zone del Nord Italia. Nella notte il tempo migliorerà rapidamente a partire dal Nord-Ovest.