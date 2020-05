Lutto nel mondo del calcio: Gigi Simoni, ex allenatore di varie squadre di Serie A tra cui anche Inter e Napoli, è morto oggi all’età di 81 anni. Luigi, detto Gigi, era malato da tempo e nel giugno dello scorso anno era stato colto da un ictus. Recordman di promozioni in serie A con 7 passaggi nella massima serie con Genoa, Brescia, Pisa, Cremonese e Ancona, e una in Serie C1 con la Carrarese, Simoni è restato nel cuore dei tifosi interisti per la vittoria della Coppa Uefa nel 1998. Il punto più alto della sua carriera, con una cavalcata che fece valere all’allenatore emiliano (nato a Crevalcore) la panchina d’oro 97/98, premio per il miglior allenatore. Il suo ultimo incarico è stato quello di Direttore Tecnico della Cremonese, nella stagione 2013-14, il club che aveva portato al trionfo nella coppa Anglo italiana del 1993 come allenatore.

Vari ed emozionanti i ricordi che i compagni di avventura e i dirigenti dei team hanno lasciato al web, tra questi quello del club nero azzurro che su twitter ha scritto: “Gigi Simoni ci ha lasciati oggi, 22 maggio. Una data non casuale, la data più interista di tutte. Ciao Gigi, ci mancherai.”