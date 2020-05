19enne investita a Lecco, identificato e denunciato il pirata della strada

Non ce l’ha fatta Chiara Papini, la studentessa 19enne, investita nella tarda serata di mercoledì a Lecco da un’auto pirata. È morta all’ospedale di Varese dove era stata trasportata in elisoccorso viste le condizioni gravi in cui versava. La Polizia ha individuato il guidatore che dopo aver investito Chiara è scappato senza prestare soccorso, si tratta di un ragazzo di 22 anni, anche lui di Lecco, trovato positivo all’alcoltest. I genitori delle giovane hanno dato il nullaosta per il prelievo e la donazione degli organi. Secondo i primi rilievi la 19enne stava attraversando all’altezza delle strisce pedonali nel rione di Castello di Lecco.