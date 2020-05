Nella consueta videoconferenza da Palazzo Lombardia vengono rilasciati i dati riguardanti l’emergenza Coronavirus regionale: al centro anche oggi l’ultima modifica apportata alle infografiche con la percentuale di casi positivi rispetto ai tamponi effettuati, oggi al 2.1% (ieri era il 2.6%). Dati importanti, ancora di più, ricorda l’assessore alla sicurezza Riccardo De Corato, “siamo a 90 giorni dal 21 febbraio, da quando fummo investiti da questo tsunami” nominato Coronavirus. “I dati sono positivi”, ha detto l’assessore guardando in particolare le terapie intensive e i ricoverati in calo e aggiungendo “questo è il segnale che stiamo andando verso l’uscita dal tunnel, che tutti stiamo aspettando”. “2.1% è un dato positivo rispetto a ieri, poichè ancora ulteriormente in diminuzione”, ha continuato De Corato, che poi sul tema dell’intensificazione delle forze dell’ordine per contrastare gli assembramenti e far rispettare le norme anti-Covid, ha voluto aggiungere: “non possiamo rischiare per qualche spritz e qualche incontro notturno nelle zone della movida”.

Questi i dati per provincia:

Scende ancora il rapporto fra tamponi effettuati e casi positivi. Oggi si attesta al 2,1% il piu’ basso dal 1° di aprile ad oggi.

Di seguito i dati di oggi mercoledi’ 20 maggio. Le differenze sono riferite alla giornata di ieri

– i tamponi effettuati: 14.702 totale complessivo: 622.565 – attualmente positivi: 26.715 (+44) * totale complessivo dei positivi riscontrati in Lombardia dall’inizio della pandemia ad oggi: 86.091

– i nuovi casi positivi: 316 (2,1% rapporto con i tamponi giornalieri, il piu’ basso dal 1^ aprile)

– i guariti/dimessi: +207 totale complessivo: 43.649

– in terapia intensiva: -5 totale complessivo: 226

– i ricoverati non in terapia intensiva: -162 totale complessivo: 4.119

– i decessi: 75 totale complessivo: 15.737

I casi per provincia con la differenza rispetto a ieri

MI: 22.455 (+83) di cui 9.490 (+38) a Milano citta’

BG: 12.681 (+48)

BS: 14.326 (+77)

CO: 3.678 (+18)

CR: 6.365 (+15)

LC: 2.700 (+9)

LO: 3.387 (+7)

MN: 3.308 (+8)

MB: 5.396 (+8)

PV: 5.105 (+23)

SO: 1.404 (+21)

VA: 3.423 (+10)

e 1.863 in corso di verifica.