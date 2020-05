“020202”, il Comune di Milano lancia l’assistente virtuale su WhatsApp

Per utilizzare il servizio del Comune di Milano 020202 su WhatsApp sarà sufficiente salvare il numero 020202 tra i propri contatti e scrivere la parola “Ciao” in un messaggio. L’assistente virtuale si attiverà indicando una serie di opzioni tra cui scegliere per ottenere una risposta immediata:

“Grazie alla collaborazione con Facebook presentiamo oggi ai cittadini l’assistente virtuale del Comune di Milano – dichiara l’assessora alla Trasformazione digitale Roberta Cocco – Un sistema semplice e intuitivo per fornire ai cittadini tutte le informazioni utili in un momento così delicato direttamente sul loro smartphone. È un modello già utilizzato dall’Oms e dalla Gran Bretagna per rispondere alle domande più frequenti legate al coronavirus e Milano è la prima città d’Europa a sperimentare questa interazione. I contenuti sono stati selezionati in base alle informazioni più richieste al nostro infoline 020202 e saranno costantemente aggiornati per offrire informazioni puntuali sui servizi e le attività della città. I cittadini potranno anche proporre idee e suggerimenti o darci il loro parere attraverso il breve questionario disponibile dopo l’utilizzo”.