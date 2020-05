Domani sciopero degli “invisibili” e sciopero della spesa

“Care consumatrici, cari consumatori, in questi giorni molti di voi ci avete chiesto come dare un contributo per sostenere la nostra battaglia di civiltà per lo sciopero degli invisibili del 21 maggio. Vi chiediamo 3 cose: giovedì 21 maggio incrociate le braccia e fate lo sciopero della spesa; unitevi a noi nella richiesta di una “patente del cibo” e diffondete tramite i vostri social questo video. Perché senza diritti e dignità quel cibo è marcio”. Lo scrive sulla sua pagina facebook Aboubakar Soumahoro, sindacalista Usb, che lancia la mobilitazione e chiede di fare lo sciopero degli acquisti domani giovedì 21 maggio.

