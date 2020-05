Bollate, quattro anni di botte e maltrattamenti alla moglie: arrestato

Nella sera di ieri, verso le 23, i carabinieri hanno arrestato un marocchino 42enne, residente in via Magenta a Bollate, nel milanese. I militari si sono recati sul luogo in seguito alle ripetute segnalazioni, da parte dei vicini di casa, di una lite familiare tra l’uomo e la moglie connazionale 31enne. La donna, che presentava diversi lividi sul volto e una ferita da taglio alla gamba, è stata successivamente portata in ospedale e dimessa con 10 giorni di prognosi. L’uomo, invece, è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia aggravati e portato al carcere di San Vittore. Ulteriori indagini hanno permesso di scoprire che i maltrattamenti nei confronti della donna andavano avanti da circa 4 anni.