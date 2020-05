Il grido dei tour operator, ci sentiamo abbandonati

Si sentono abbandonati i tour operator. Messi in ginocchio dalla crisi conseguente all’emergenza coronavirus, si aspettano un intervento del Ministro del Turismo Franceschini.

“Siamo stati completamente abbandonati – racconta Adriana Sigilli titolare di Diomira Travel, tour operator di Pessano con Bornago – il ministro Franceschini ha iniziato a parlare di noi solo 10 giorni fa, ma in modo confuso. Le indicazioni emerse dalla task force riguardano solo il servizio di ristoranti e alberghi, ma con poca chiarezza. Noi per poter ripartire abbiamo bisogno sicuramente di un sostegno economico ma anche di linee guida chiare, applicabili e praticabili, fatte da persone del settore, che conoscono bene come funziona l’organizzazione dei viaggi. Siamo stati lasciati a noi stessi. Come ci possiamo muovere? Non sappiamo nulla”

Ascolta la testimonianza di Adriana Sigilli tour operator