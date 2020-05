Coronavirus, Lombardia: più tamponi, più positivi, ma ancora troppi decessi

Nella consueta videoconferenza da Palazzo Lombardia vengono così commentati i dati sanitari odierni: “tracciamo un andamento positivo”, ha fatto presente l’assessore regionale agli Enti Locali, Massimo Sertori. “Da rilevare i tamponi in un giorno +14.918, in aumento, e tra questo “solo” 462 positivi”, ha continuato Sertori che ha voluto ribadire: “è in atto una campagna di tamponi e pertanto è un dato che ci conforta”. “Ovviamente non abbassiamo la guardia, ma certamente guardando questi numeri osserviamo una parabola discendente”, ha chiuso il commento sui dati l’assessore.

Insomma, ancora una crescita di 462 positivi al coronavirus, ma con un triplo di tamponi rispetto a ieri la proporzione resta pressoché la medesima. Se la buona notizia arriva dai ricoveri, che continuano a calare, più allarmante è il fronte dei decessi che è cresciuto rispetto a ieri di ben 30 unità, +54 le morti registrate oggi.

Questi i dati riguardanti la provincia:

Di seguito i dati dei contagi odierni e la differenza con il giorno precedente:

– i tamponi effettuati: 596.355 (+14.918)

– i casi positivi sono: 85.481 (+462)

– i guariti: 36.082 (+167)

– in terapia intensiva: 244 (-8)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 4.426 (-56)

– i decessi: 15.597 (+54)

– attualmente positivi:

I casi per provincia con l’aggiornamento rispetto agli ultimi

giorni:

MI: 22.324 (+102) di cui 9.444 (+49) a Milano citta’

BG: 12.607 (+144)

BS: 14.199 (+41)

CO: 3.646 (+13)

CR: 6.335 (+12)

LC: 2.687 (+39)

LO: 3.369 (+16)

MN: 3.294 (+3)

MB: 5.338 (+42)

PV: 5.047 (+25)

SO: 1.378 (+9)

VA: 3.401 (+9)

e 1.856 in corso di verifica