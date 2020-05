Un territorio, con una qualità della vita particolarmente alta, Monza negli ultimi anni è stata capace di attirare l’interesse da parte di cittadini provenienti dal resto d’Italia e in particolare da Milano: secondo un’indagine di Abitare Co. dal 2010 al 2019 i trasferimenti dalla città meneghina sono più che raddoppiati, passando da 249 a 639 (+157%). Un dato che nel medio periodo andrà sicuramente a crescere grazie al prolungamento della Linea 5 della Metropolitana di Milano che collegherà il capoluogo brianzolo a quello della regione. E sono proprio i numeri del mercato immobiliare a confermare la vivacità di Monza in questi anni. Dall’analisi del Centro Studi di Abitare Co. sugli ultimi dati disponibili dall’Agenzia dell’Entrate, dal 2013 al 2018 le compravendite di abitazioni nella città sono aumentate del +71,1%, un dato nettamente superiore alla crescita registrata in Lombardia (+19,9%) e più alto anche rispetto alla dinamica Milano (+67%).

Ma cosa spinge i milanesi a trasferirsi a Monza? Sicuramente una migliore qualità della vita, una città più a misura d’uomo e green, dato che un monzese ha a disposizione ben 68 mq di verde rispetto ai 17 di un milanese (fonte Istat). Si tratta di un mix di fattori in cui anche il prezzo più contenuto per l’acquisto di una casa rispetto a Milano ha un peso rilevante. A Monza, infatti, il costo medio di un’abitazione usata ristrutturata è di €2.280 al mq mentre a Milano è mediamente più alto del +44,7% (€3.300 al mq). Anche sulle nuove abitazioni, che rappresentano oggi solo il 14% dell’offerta, la differenza è evidente: per acquistare una casa a Monza servono in media €2.850 a mq, circa la metà rispetto agli €5.600 al mq di Milano.

Per quanto riguarda le abitazioni nuove, quali sono i prezzi medi nei singoli quartieri? I valori più alti si registrano nel Centro storico con €4.700 a mq (ma possono arrivare anche a €5.300 a mq) e nei pressi della Villa Reale e del Parco con €3.900 a mq. Seguono le zone Grazie Vecchie-S. Gerardo (€3.475 a mq), S. Biagio-S. Gottardo (€3.350 a mq), Triante-Cavallotti (€3.175 a mq) e Cazzaniga-Ospedale nuovo (3.050 a mq). I quartieri più economici sono quelli di Cederna-Cantalupo, S. Rocco-S. Alessandro e Sant’Albino, tutti con un prezzo medio di €2.100 a mq.