Associazioni, mascherine a lutto per la sanità lombarda

Sentinelli, Arci Milano, Milano 2030, Medicina Democratica, Casa Comune lanciano una mobilitazione per “non dimenticare quello che è successo, quante persone ci hanno lasciato, chi senza vergogna nella nostra Regione rivendica le politiche sanitarie adottate”. Le associazioni propongono di indossare un nastro nero, da mettersi sul petto o da disegnare sulla mascherina. “Riempiamo la Lombardia di nastri per dire che noi non dimentichiamo.

Che noi vogliamo il commissariamento della Sanità” scrivono i Sentinelli sulla loro pagina facebook. Le associazioni hanno organizzato anche un flash mob sabato prossimo alle 15. “Sarà un’occasione, in attesa di tornare a manifestare nelle piazze”, in cui “realizzare una foto davanti al portone di casa con un cartello che, insieme al fiocchetto nero, riproducano il nostro pensiero sulla gestione dell’emergenza Covid-19 da parte di Attilio Fontana” e per “portare per le strade della Lombardia la nostra indignazione per le scellerate politiche sanitarie della Regione”. “Qualcosa – concludono gli organizzatori – che dia il segno tangibile che noi non faremo cadere nell’oblio l’infinita quantità di errori e omissioni della maggioranza che ci governa qui in Lombardia ma, anzi, continuiamo a chiedere il commissariamento della sanità della Regione nel più breve tempo possibile”.