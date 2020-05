Nella giornata di domenica i carabinieri della stazione di Melzo hanno arrestato due fratelli, incensurati, per possesso di sostanze stupefacenti a fine di spaccio. I due avevano realizzato in casa una piccola serra artigianale per la coltivazione di marijuana. In casa sono stati sequestrati anche 140 grammi di sostanza stupefacente già essiccata e 95 euro in contanti, ritenuti frutto dell’attività di spaccio.