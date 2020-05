Protesta degli ambulanti davanti a Palazzo Marino

Circa 200 ambulanti protestano in piazza Scala a Milano per le condizioni di lavoro imposte dall’emergenza Coronavirus, perchè molti di loro sono eslclusi dall’attività di mercato anche con la riapertura (sono permessi i banchi di alimentari). I lavoratori sventolano bandiere tricolore mentre si sente l’inno di Mameli. “Gli aiuti non arrivano e siamo stati abbandonati, siamo invisibili” dicono gli ambulanti, che chiedono al comune di riaprire tutti i mercati cittadini e non solo una parte. La Digos ha intimato più volte ai manifestanti di mantenere il distanziamento. Una delegazione di ambulanti sarà ricevuta in Comune dal direttore dell’area commercio.