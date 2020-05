Una fotografia con la folla in città Alta a Bergamo e diverse persone senza mascherina è girata ieri sui social suscitando polemiche. In serata è intervenuto il sindaco Giorgio Gori.

“Le immagini del pomeriggio, di Città Alta e di Largo Rezzara, mi hanno preoccupato e fatto arrabbiare. Non sono bastati centinaia morti nella nostra città? Vogliamo ritrovarci tra un mese di nuovo nei guai?! Ve lo chiedo di nuovo: per piacere, metteteci serietà, impegno e rigore”.