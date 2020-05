Fase 2, a Milano riaperture e qualche coda per i negozi del centro

Corso Vittorio Emanuele II, via dello shopping nel pieno centro di Milano, riapre e si registrano le prime file. Nei negozi dispenser di gel e guanti e sulle vetrine indicazioni per i clienti su come comportarsi.

Dopo il Duomo che ha riaperto le sue porte per la prima messa dopo oltre 70 giorni, questa mattina hanno riaperto quasi tutti i negozi del centro di Milano. Capofila delle riaperture la Rinascente, almeno una cinquantina le persone che questa mattina erano in fila per poter entrare nel famoso store che concentra lusso, cibo e design. Gli addetti alla sicurezza controllano le distanze e un App controlla che il negozio non sia troppo affollato (1500 persone autorizzate per piano). Ma file più contenute si sono viste davanti a Zara, Intimissimi e vari negozi di Corso Vittorio Emanuele II, unica eccezione per ora l’Apple Store di Piazza Liberty che ha deciso di restare chiuso. Sulle vetrine dei negozi sono appesi cartelli che spiegano ai clienti come comportarsi, all’ingresso distributori di gel disinfettante e guanti.