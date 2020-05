Fase 2, a Milano apre il museo Poldi Pezzoli

Mentre il Sindaco di Milano Beppe Sala ha “rimandato” la riapertura dei musei civici per organizzarsi al meglio, e la Pinacoteca di Brera è chiusa, il museo Poldi Pezzoli invece ha aperto regolarmente questa mattina. Per Annalisa Zanni, direttrice del museo “era importante farlo perché la cultura non è pericolosa purché siano rispettate le regole”. Il museo ospita Memos, allestita a febbraio in collaborazione con la camera del commercio della moda e resterà aperta fino a fine settembre. I visitatori del museo sono invitati a prenotare la visita, consentita a gruppi di 25 persone. All’ingresso del museo termoscanner, guanti e gel disinfettante. Sono stati una 20ina i visitatori durante la prima mattinata d’apertura.