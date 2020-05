Delpini, ripartiamo con gradualità e prudenza [Video]

Da domani, lunedì 18 maggio, le chiese tornano ad ospitare i fedeli per la messa, secondo il protocollo siglato tra governo e Cei, che prevede precise regole per il contenimento del contagio. “La possibilità di partecipare all’Eucarestia inizia in un giorno feriale. Immagino questo periodo come quel periodo di riabilitazione che chi ha subìto un trauma deve affrontare con determinazione, perché se uno non ci mette la buona volontà non si riabilita. Però anche con gradualità e prudenza, perché se uno fa le cose troppo in fretta rischia di riprendere i dolori che il trauma ha causato – commenta l’Arcivescovo di Milano Mario Delpini – Ringrazio il Signore, perché ci ha conservato nella fede in questo periodo. Ringrazio il Signore, perché i preti hanno cercato tutti i modi possibili per mantenere i rapporti con i loro fedeli della comunità. Ringrazio il Signore per quelle famiglie che hanno saputo creare forme nuove di preghiera in famiglia. Ringrazio il Signore per tante cose belle che pure sotto la pressione delle restrizioni, delle paure, delle prudenze, delle normative, abbiamo affrontato. Sotto la restrizione però abbiamo fatto tanto bene e adesso dobbiamo riprendere così come gente che sta facendo un percorso di riabilitazione e che vive questo coralmente. Nella parola che ho già più volte ripetuto, gareggiate nello stimarvi a vicenda, c’è lo spirito con cui voglio che viviamo anche questo tempo che viene. Coraggio, auguri, attenzione. Il Signore cammina con noi”