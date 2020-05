ARPA, forti precipitazioni nel milanese centrale e occidentale

Si è in parte attenuata nelle ultime ore la fase di forte instabilità causata dalla perturbazione transitata tra la notte di ieri e questa mattina sulla Lombardia. In una nota Arpa Lombardia spiega che sulle zone lombarde interessate, era attivo dal pomeriggio ieri un livello arancione di allerta di Protezione civile per temporali forti e rischio idrometeo e giallo per vento forte. Sono state così coinvolte dalle precipitazioni tutte le zone della regione, in particolar modo i settori occidentali della Pianura dove il fronte temporalesco si è rigenerato per diverse ore scaricando quantitativi di pioggia molto forti, accompagnati da raffiche di vento fin sui 60 km/h. La zona maggiormente interessata è stata quella del milanese centrale e occidentale e i rispettivi settori a nord fino alle province di Varese-Como e Lecco. I dati delle precipitazioni cumulate evidenziano che sul milanese sono caduti 133 mm a Piazza Zavattari, 122 mm a Corsico, 121 mm a Rho e quantitativi compresi tra gli 80 e 100 mm sulle stazioni a Nord di Milano.