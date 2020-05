Giornata di preghiera e digiuno per la liberazione dalle pandemie

L’Alto Comitato per la Fratellanza Umana ha indetto per oggi una giornata di preghiera e digiuno, per chiedere a Dio misericordia e pietà in questo momento tragico della pandemia. Uomini e donne di ogni confessione religiosa, oggi, sono invitati a unirsi nella preghiera e nella penitenza, per chiedere la grazia della guarigione da questa pandemia.Nell’omelia di questa mattina, Papa Francesco ha ricordato che ci sono altre pandemie che causano milioni di morti, come la pandemia della fame, la pandemia della guerra e dei bambini che non hanno accesso all’istruzione, e ha invitato a chiedere a Dio che ci benedica e abbia pietà di noi.