Milano, nasconde la droga in pasticceria: arrestato

L’ingrediente “segreto” lo custodiva nel frigo della sua azienda dolciaria: 380 grammi di marijuana che gli agenti hanno rinvenuto nel reparto gelati, insieme al materiale per il confezionamento dello stupefacente. L’uomo, un 34enne titolare di una pasticceria a Trezzano sul Naviglio, era stato fermato a Milano a bordo del suo scooter per un controllo, durante il quale la squadra investigativa aveva scoperto 200 grammi di marijuana nascosta nel vano sottoscocca del motore. La perquisizione, estesa poi alla pasticceria e all’abitazione, ha portato al sequestro di altre dosi di droga, oltre che di 745 euro in contanti, che hanno decretato l’arresto del 34enne per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.