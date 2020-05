Kraftwerk, i concerti italiani spostati ad aprile 2021

A causa dello stato di emergenza e alla luce delle disposizioni governative, le date italiane del tour 3-D dei KRAFTWERK, previste nel mese di maggio, sono state rinviate ad aprile 2021. Queste le nuove date in cui i pionieri della musica elettronica si esibiranno dal vivo con il loro show multimediale, che fonde insieme musica e arte performativa:

6 APRILE – Teatro Regio – PARMA (a recupero del concerto inizialmente previsto il 21 maggio)

7 e 8 APRILE – Teatro degli Arcimboldi – MILANO (a recupero del concerto inizialmente previsti il 25 e il 26 maggio)

10 APRILE – Gran Teatro Geox – PADOVA (a recupero del concerto inizialmente previsti il 23 maggio)

I biglietti acquistati per le date nei teatri italiani restano validi per le nuove date di aprile 2021. Le prevendite dei biglietti rimangono attive sui circuiti TicketOne e Viva Ticket per la data di Parma, sul circuito TicketOne per le date di Milano e sui circuiti TicketOne, TicketMaster e Fasticket per la data di Padova.