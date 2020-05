Fase 2, Pesenti: “Ospedale in fiera potrebbe chiudere entro 2 settimane”

L’Ospedale costruito apposta per l’emergenza Covid in Lombardia nei padiglioni della fiera di Milano, forse, chiuderà tra due settimane. A dirlo è Antonio Pesenti, direttore della rianimazione del Policlinico di Milano e responsabile della struttura in fiera. In questo momento sono 5 i pazienti ricoverati. L’ospedale è costato 21 milioni di euro, inizialmente prometteva 400 posti, poi sono diventati 205 ma a metà aprile erano meno di 25 le persone ricoverate provenienti da altri nosocomi lombardi. Ora, secondo Pesenti, “se la Fiera corrisponderà ai requisiti che il Governo chiederà per mantenere dei “posti letto di scorta”resterà lì a disposizione per le future emergenze, altrimenti verrà smantellato”. Intanto Regione Lombardia ha specificato in una nota che “si è ancora in una fase di valutazione generale e non e’ stata presa alcuna decisione”.