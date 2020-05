Milano, deruba i clienti nel parcheggio del supermercato, arrestato

Gli agenti della Polizia di Stato hanno arresta un cittadino peruviano per rapina aggravata e resistenza a Pubblico Ufficiale. L’uomo, insieme ad un complice, ha sottratto la borsa ad una donna nel parcheggio di un super mercato in via Carlo de Angeli a Milano. L’addetto alla sicurezza del negozio ha notato l’uomo e dopo una breve colluttazione è riuscito a recuperare la borsa sottratta alla donna mentre il rapinatore si dava alla fuga con il complice. L’auto dei fuggitivi è stata segnalata poco dopo nel parcheggio di un altro super mercato in zona Porta Vittoria. I poliziotti giunti sul posto sono riusciti, non con poca fatica, a fermare uno dei due malviventi che nel frattempo si era scagliato contro gli agenti per tentare la fuga.