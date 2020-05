Fase 2, il comune di Milano avvia i rimborsi per le mensa scolastica

Da oggi per le famiglie milanesi è possibile richiedere il rimborso per i primi 60 giorni di servizio mensa non usufruito a causa della sospensione dell’attività didattica. Lo comunica il comune di Milano. Il Comune già l’11 marzo, attraverso un’ordinanza del sindaco Beppe Sala, aveva garantito che ci sarebbero stati i rimborsi, ma l’incertezza su un possibile rientro a scuola per il completamento dell’anno scolastico ed educativo, aveva reso necessario attendere prima di procedere al rimborso spettante alle famiglie, per poterne quantificare l’entità sulla base del calcolo effettivo dei giorni di prestazione non erogata. Dato, però, il protrarsi della sospensione dei servizi scolastici e, di conseguenza, della refezione, Milano Ristorazione ha deciso di procedere nei prossimi giorni al rimborso dei primi due mesi (marzo e aprile) di mancata erogazione del servizio, anche in assenza di disposizioni ufficiali sulla sospensione definitiva o meno dell’anno scolastico in corso.