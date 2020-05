Coronavirus, Gallera: i tamponi fatti al 90% degli ospiti delle Rsa

“Abbiamo fatto i tamponi al 90% degli ospiti delle RSA” con “un’azione massiva messa in campo per andare a verificare lo stato di tutti ospiti” e “circa il 25% ospiti delle Rsa risulta essere positivo”: lo ha riferito l’assessore regionale al Welfare Giulio Gallera nella diretta Facebook della Regione per aggiornare sull’emergenza coronavirus. “A oggi in totale abbiamo fatto 45.694 tamponi” sugli ospiti delle Rsa ha spiegato Gallera e “su 45.694 sono 12.892 i positivi: quindi circa il 25% degli ospiti delle Rsa risulta essere positivo”.