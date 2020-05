Coronavirus, in Lombardia diminuiscono i positivi e i decessi ma aumentano i ricoveri in terapia intensiva

I nuovi positivi sono 282 quasi la metà di ieri quando sono stati registrati 502 casi, in totale in Lombardia sono 81.507. Calano anche i morti, nelle ultime 24 ore sono 62 contro gli 85 di ieri. Dopo giorni di trend negativo per le terapie intensive oggi si registrano 18 nuovi nuovi ricoverati (in totale 348). Le persone non in terapia intensiva sono 5.428, 107 in meno di ieri quando la diminuzione è stata di 175 unità. I dati sono stati diffusi da Regione Lombardia.

Di seguito i dati dei contagi odierni e quelli del giorno precedente:

– i casi positivi sono: 81.507 (+282) ieri: 81.225 (+502) l’altro ieri: 80.723 (+609*) ai quali vanno aggiunti nel totale complessivo 25 casi riguardanti il mese di aprile e rendicontati l’altro ieri

– i decessi: 14.986 (+62) ieri: 14.924 (+85) l’altro ieri: 14.839 (+94)

– in terapia intensiva: 348 (+18) ieri: 330 (-70) l’altro ieri: 400 (-80)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 5.428 (-107) ieri: 5.535 (-167) l’altro ieri: 5.702 (-146)

– i tamponi effettuati: 485.134 (+7.369) ieri: 477.765 (+11.478) l’altro ieri: 466.287 (+10.993)

I casi per provincia con l’aggiornamento rispetto agli ultimi giorni:

BG: 11.741 (+24)

ieri: 11.717 (+46)

l’altro ieri: 11.671 (+49)

BS: 13.550 (+44)

ieri: 13.506 (+46)

l’altro ieri: 13.460 (+69)

CO: 3.496 (+16)

ieri: 3.480 (+10)

l’altro ieri: 3.470 (+30)

CR: 6.248 (+6)

ieri: 6.242 (+23)

l’altro ieri: 6.219 (+16*) ai quali vanno aggiunti nel totale complessivo 25 casi riguardanti il mese di aprile e rendicontati l’altro ieri

LC: 2.486 (+4)

ieri: 2.482 (+34)

l’altro ieri: 2.448 (+29)

LO: 3.271 (+7)

ieri: 3.264 (+42)

l’altro ieri: 3.222 (+18)

MB: 5.055 (+9)

ieri: 5.046 (+31)

l’altro ieri: 5.015 (+41)

MI: 21.376 (+104) di cui 9.019 (+54) a Milano citta’

ieri: 21.272 (+178) di cui 8.965 (+98) a Milano citta’

l’altro ieri: 21.094 (+201) di cui 8867 (+101) a Milano citta’

MN: 3.251 (+1)

ieri: 3.250 (+13)

l’altro ieri: 3.237 (+16)

PV: 4.777 (+35)

ieri: 4.742 (+38)

l’altro ieri: 4.704 (+52)

SO: 1.287 (+7)

ieri: 1.280 (+4)

l’altro ieri: 1.276 (+10)

VA: 3.182 (+18)

ieri: 3.164 (+16)

l’altro ieri: 3.148 (+75)

e 1.787 in corso di verifica.