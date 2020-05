Atm, fino al 60% degli autisti positivo ai test sierologici

FIno al 60% dei conducenti di tram, bus e filobus di ATM Milano sarebbe positivo al test sugli anticorpi per il coronavirus secondo i primi risultati dei test sierologici. Percentuali simili, se non più elevate, a quelle registrate nelle residenze per anziani e più alte di quelle negli ospedali. Da lunedì gli esami si allargheranno a 100 al giorno, sempre che gli autisti siano disposti a farli. Che il virus abbia viaggiato (e tanto) sui mezzi pubblici di Milano è ormai una certezza. Nelle chat dei lavoratori dell’azienda trasporti di Milano i primi dati sulla positività dei primi conducenti sottoposti ai test sierologici girano da giovedì: tra gli autisti la preoccupazione è molto alta perché tra i primi 50 conducenti esaminati, tutti già in quarantena, il dato arriva al 60%. Ora si attendono le conferme e soprattutto i dati della prossima settimana, visto che da lunedì saranno più di 100 al giorno i conducenti che volontariamente vi si sottoporranno. Ci sarà da vedere poi il risultato dei tamponi per chi è positivo alla prova seriologica. Sembra però che molti non vogliano fare il test perché con il ripristino del 100% delle corse sono tornati gli straordinari e molti non possono permettersi una settimana di malattia in attesa dei risultati e altri 20 giorni in quarantena in caso di positività. Uno dei primi problemi ora sono anche le proteste dei passeggeri quando i mezzi si riempiono e gli autisti devono invitarli a scendere: spesso non scendono, a volte volano insulti. Il rischio di essere aggrediti è concreto. Vigilanza a bordo non c’è. Non resta che chiamare le forze dell’ordine e aspettare che arrivino. Il distanziamento sociale a bordo lasciato alla responsabilità dei cittadini rischia di essere una misura troppo blanda soprattutto in previsione del numero sempre crescente di chi tornerà a muoversi in città. Fin dall’inizio dell’emergenza Radio Lombardia ha più volte scritto e chiesto conto della mancata distribuzione tra i conducenti di mascherine, guanti e disinfettanti (arrivati col contagocce solo dopo molto tempo). Abbiamo riportato (soli e nel silenzio inspiegabile degli altri mezzi di comunicazione) le denunce dei conducenti sulla sostanziale mancanza di una massiccia e profonda sanificazione della flotta. Risultato: repliche piccate da Atm, silenzio da parte del sindaco Beppe Sala e di tutte le forze politiche della città. E quando abbiamo interpellato i sindacati sul problema sanificazione la reazione è stata più di difesa dell’azienda che dei lavoratori. Purtroppo, sembra, non avevamo tutti i torti.

