Femminicidio a Milzano (Bs), uccide la moglie davanti ai tre figli

Una donna di 39 anni, casalinga di origine romena, è stata uccisa nella propria casa di via Usignolo a Milzano (Bs) dal marito, Gianluca Lupi commerciante di 41 anni, davanti ai tre figli (due femmine di 15 e 8 anni e un maschio di 3). E’ accaduto ieri sera come racconta il sindaco del paese Massimo Giustiziero vicino di casa della coppia: “Ho sentito urlare, a volte capitava, ma mai così. Sono andato in quella casa, ho suonato chiedendo cosa stesse succedendo. Lui mi ha risposto: “Massimo, ho ucciso Susy”. “Poi- prosegue il primo cittadino- è uscita da casa la figlia più grande sporca di sangue e mi ha detto che era il sangue della madre. Ho preso i bambini, li ho portati via mentre Gianluca aspettava i carabinieri.”

Sembra che le tensioni in famiglia sarebbero cominciate qualche mese fa, quando la donna ha avviato le pratiche per la separazione. L’uomo, avrebbe colpito la moglie con una coltellata tranciandogli la carotide.