Coronavirus, Sala: Mutuo Soccorso, chi ha di più aiuta chi ha di meno [VIDEO]

“La giunta comunale, ieri, ha deliberato le linee guida” per la destinazione dei 14 milioni raccolti finora dal Fondo di Mutuo Soccorso del Comune, ha spiegato il sindaco Giuseppe Sala nel suo videomessaggio sui social. In particolare, “4 milioni li diamo per il bisogno immediato delle famiglie più in difficoltà e poi due 2,5 milioni a nidi e materne privati che complementano l’offerta pubblica comunale o statale e che oggi ovviamente sono difficoltà”, e ancora “2 milioni alle piccole iniziative nel mondo della Cultura” che, ricorda il sindaco, “sono in una difficoltà estrema, sono chiusi non sanno quando apriranno, cionondimeno sono parte fondamentale del nostro tessuto sociale. Il resto (5,5 mln, ndr) lo consegniamo al consiglio comunale che aveva già disposizione 3 milioni” che stabilità come distribuirli alle “piccole iniziative economiche di Milano”. “È veramente il momento in cui chi ha di più aiuta e sostiene chi ha di meno perché siamo tutti sulla stessa barca”, ha detto Sala.

