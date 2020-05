Covid-19, pronto test salivare. Kit presto in commercio

L’Azienda Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi, in collaborazione con l’Università dell’Insubria di Varese ha perfezionato un kit per rilevare il Covid-19 tramite un test salivare. Questo nuovo test impiegherà dai 3 ai 6 minuti. Il funzionamento è simile ai test di gravidanza, la saliva raccolta su una striscia di carta assorbente verrà trattata con un reagente. In caso di una banda, il soggetto è negativo, con due positivo. L’Asst dei Sette Laghi specifica in una nota che il test è in grado di diagnosticare la positività anche su soggetti asintomatici. A dirigere l’equipe di ricerca il rettore Angelo Tagliabue e l’infettivologo Paolo Grossi, referente regionale per l’emergenza Covid. I kit e i reagenti sono stati realizzati presso il dipartimento dell’Insubria a Busto Arsizio, coordinato dalla ricercatrice Tiziana Alberio.