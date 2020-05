A Cremona un nucleo ispettivo per controlli nelle aziende

A Cremona è stato istituito un Nucleo ispettivo anti Covid-19 per la verifica del rispetto delle misure di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori concordate dalle parti sociali con il favore del Governo nell’ambito del protocollo allegato al decreto governativo del 26 aprile. Secondo quanto stabilisce il decreto infatti, le imprese che non risultano sospese devono rispettare i protocolli condivisi di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 siglati da Governo e parti sociali per le attività produttive, con sospensione se non vengono assicurati adeguati livelli di protezione. Per questo, in linea con le iniziative già assunte e la precedente costituzione di uno specifico Osservatorio sulla materia in seno al Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica – spiega una nota – viene costituito uno specifico nucleo ispettivo che si occuperà in modo stabile e continuativo del monitoraggio in parola, con il coordinamento della Prefettura cui verranno periodicamente riferiti i risultati degli accertamenti eseguiti. Il Nucleo Ispettivo Covid si avvarrà della collaborazione, quali componenti permanenti, del Comando provinciale dell’Arma dei carabinieri, dell’Ispettorato Territoriale del lavoro (con particolare riguardo al Nucleo territoriale del Lavoro dei Carabinieri), del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e infine dell’ATS Valpadana. Il Nucleo, fin da subito operativo grazie alle informazioni elaborate dalla Prefettura, potrà agire anche sulla base di specifiche segnalazioni per interventi per intercettare e rilevare ogni eventuale violazione o criticità in grado di mettere a rischio la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.