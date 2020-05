Multe ai ristoratori, Sala: Salvini campione di fake news

I ristoratori sono stati multati dalla Polizia di Stato perché non hanno rispettato il divieto di assembramenti. Sulla vicenda è intervenuto anche il sindaco Beppe Sala: “Riecco il campione delle fake news (non ci mancava) – scrive su Facebook – Matteo Salvini, campione delle fake news in campagna elettorale permanente, accusa il Comune di Milano di aver multato i ristoratori che stavano protestando in piazza. Salvini mente sapendo di mentire. Il Comune e la Polizia Locale non c’entrano nulla. Al netto di queste strumentalizzazioni, che danno la misura di come la Lega intenda la politica, io sono ben conscio del problema di questi commercianti e senza slogan o proclami ho chiamato il Prefetto e chiesto di ricevere il prima possibile una loro delegazione. Dalla Lega (presente alla manifestazione con il consigliere regionale Senna, titolare di diversi locali in città) e dagli altri partiti dello schieramento di centrodestra, fioccano commenti di condanna alla decisione della Questura di far rispettare il divieto di assembramenti.