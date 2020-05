Droga: dopo l’arresto simula malore e tenta la fuga

Prima si è scagliato contro la polizia ed è stato arrestato, poi si è fatto ricoverare fingendo un malore e, infine, ha cercato la fuga dall’ospedale. Questa la serata di un pusher marocchino di 31 anni arrestato, nel pomeriggio di ieri, verso le 18, in piazzale Lotto. L’uomo è stato fermato dagli agenti della polizia di Stato mentre, a bordo di una macchina e in compagnia di un uomo non identificato, transitava in piazzale Lotto. Sceso dal mezzo il 31enne, trovato poi in possesso di 40 grammi di cocaina e altri 7 grammi di eroina, ha aggredito un poliziotto causandogli traumi per 15 giorni di prognosi. Lui è stato arrestato per detenzione a fine di spaccio, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, mentre il suo passeggero è fuggito nelle strade vicine. Trasportato in questura, il pusher ha poi affermato di sentirsi male arrivando anche a perdere conoscenza e spingere le forze dell’ordine a organizzare un trasporto presso l’ospedale Fatebenefratelli. Appena giunto in ambulanza presso il Pronto soccorso, l’uomo si è repentinamente ripreso spintonando via gli operatori e dandosi alla fuga dopo aver scavalcato un cancello. Gli agenti della polizia di Stato hanno, però, subito rintracciato il fuggitivo in piazza Repubblica arrestandolo una seconda volta per tentata evasione.