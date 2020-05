Ancora una conferma del trend positivo intrapreso quello che rivelano i dati riportati sulla situazione Covid19 in Lombardia, con le terapie intensive che continuano a diminuire così come i ricoveri generali. “Commentare dei dati giornalieri non è mai semplice perché bisogna avere delle statistiche prolungate” ha commentato l’assessore Pietro Foroni, ospite della consueta video conferenza dal palazzo della Regione. “E’ un dato consolidato da settimane e, secondo me, è un dato su cui focalizzare questa continuità”, prosegue Foroni, che aggiunge: “oggi siamo scesi sotto la soglia delle 500 terapie intensive (-29) e i ricoverati ancora in diminuzione (-122).” “Direi che sono dati consolidati che fanno ben sperare” dice l’assessore alla protezione civile della Lombardia, che vede negli importanti risultati raggiunti le conseguenze delle misure prese lo scorso mese. “Il tutto deve armonizzarsi con l’indispensabilità di alcune misure di sicurezza come il distanziamento e i dpi”, ha concluso il suo commento ai dati Foroni riferendosi alle riaperture attuate da lunedì, aperture “necessarie per dare un respiro economico a tutti”.

Per quanto riguarda le province si segnalano le postille per Milano e Varese, con dati riferiti ad aprile e contabilizzati solo oggi:

Di seguito i dati dei contagi odierni e quelli del giorno precedente:

– i casi positivi sono: 79.369 (+634) ai quali vanno aggiunti nel totale complessivo 130 casi riguardanti il mese di aprile e rendicontati oggi

ieri: 78.605 (+500) l’altro ieri: 78.105 (+577)

– i decessi: 14.611 (+222) ieri: 14.389 (+95) l’altro ieri: 14.294 (+63)

– in terapia intensiva: 480 (-29) ieri: 509 (-23) l’altro ieri: 532 (=)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 6079 (-122) ieri: 6.201 (-213) l’altro ieri: 6.414 (-195)

– i tamponi effettuati: 439.806 (+14.516) ieri: 425.290 (+6.455) l’altro ieri: 418.835 (+7.978)

I casi per provincia con l’aggiornamento rispetto agli ultimi giorni:

BG: 11.587 (+37)

ieri: 11.550 (+12)

l’altro ieri: 11.538 (+85)

BS: 13.267 (+99)

ieri: 13.168 (+46)

l’altro ieri: 13.122 (+94)

CO: 3.401 (+37)

ieri: 3.364 (+32)

l’altro ieri: 3.332 (+19)

CR: 6.151 (+21)

ieri: 6.130 (+21)

l’altro ieri: 6.109 (+3)

LC: 2.381 (+10)

ieri: 2.371 (+11)

l’altro ieri: 2.360 (+16)

LO: 3.155 (+41)

ieri: 3.114 (+52)

l’altro ieri: 3.062 (+15)

MB: 4.893 (+12)

ieri: 4.881 (+31)

l’altro ieri: 4.850 (+27)

MI: 20.711 (+243) ai quali vanno aggiunti nel totale complessivo

70 casi riguardanti il mese di aprile e rendicontati oggi, di

cui 8.680 (+91) a Milano citta’

ieri: 20.398 (+144) di cui 8.589 (+50) a Milano citta’

l’altro ieri: 20.254 (+186) di cui 8.539 (+48) a Milano citta’

MN: 3.217 (+2)

ieri: 3.215 (+14)

l’altro ieri: 3.201 (+2)

PV: 4.621 (+70)

ieri: 4.551 (+29)

l’altro ieri: 4.522 (+32)

SO: 1.230 (+7)

ieri: 1.223 (+13)

l’altro ieri: 1.210 (+29)

VA: 3.018 (+67) ai quali vanno aggiunti nel totale complessivo

60 casi riguardanti il mese di aprile e rendicontati oggi

ieri: 2.891 (+53)

l’altro ieri: 2.838 (+55)

e 1.737 in corso di verifica.