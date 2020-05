Coronavirus, il bollettino di oggi: si rimette in moto l’economia, ma ancora 500 contagi

Anche quest’oggi gli elementi positivi che emergono dai dati riguardanti la situazione Covid19 in Lombardia sono il calo di ricoverati in terapia intensiva (-23), il calo dei ricoverati in generale (-213) e dal numero dei guariti che aumenta (4.269). “Dati confortanti” commenta l’assessore allo sviluppo economico di Regione Lombardia, Alessandro Mattinzoli, in collegamento video con Palazzo Lombardia dalla sua abitazione a causa del recente contagio da coronavirus. “Se guardassimo ai dati economici, noteremmo la voglia e l’entusiasmo lombardo di ripartire”, aggiunge l’assessore,”ma i dati ci dicono che la salute di tutti vada assolutamente tutelata” in primis. “Siamo sulla buona strada, ma il livello di attenzione non va abbassato”, prosegue Mattinzoli riprendendo le parole del presidente Fontana e concludendo con un appello a maggiore chiarezza dagli organi istituzionali internazionali e sulla prevenzione: “quando tutela della salute e economia andranno di pari passo” potremo ritenerci soddisfatti.

Questi i numeri dalle province: