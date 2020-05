E’ iniziata la Fase 2, metro e bus regolari, code in Stazione Centrale [Video]

E’ iniziata la Fase 2.Il traffico sulle strade e autostrade intorno a Milano è aumentato fin dal primo mattino ma è scorrevole. Al momento sui treni regionali ci sono pochi pendolari, con alcune carrozze vuote, come sul Lecco-Milano., Alle 8 la stazione di Milano Porta Garibaldi punto di arrivo di numerose linee appariva insolitamente vuota rispetto a come sarebbe normalmente in questo periodo. Poche le persone sulle banchine, in entrata e in uscita dallo scalo, collegato direttamente con la linea 2 e la linea 5 della Metropolitana e con il Passante Ferroviario. In tutta la stazione, ai tornelli della Metropolitana e all’ingresso del Passante, sono stati predisposti percorsi differenziali per chi entra e chi esce, ed è presente il personale di servizio per evitare affollamenti. Pochi passeggeri anche a Cadorna,

Qualche problema invece alla stazione di Porta Genova dove si è creato un momento di confusione in mattinata, all’arrivo dei treni dei pendolari: i passeggeri scesi dal treno proveniente da Pavia sono stati incanalati tutti nel sottopassaggio che porta alla metropolitana, e solo dopo qualche protesta gli addetti hanno aperto anche gli altri varchi. Si è poi creata una coda di una ventina di persone davanti all’edicola per acquistare i biglietti. Il flusso di passeggeri in metropolitana si è intensificato verso le 7.30, tutti con la mascherina ma non tutti con i guanti i passeggeri.

Una fila di un centinaio di persone si è creata alla Stazione Centrale di Milano per passare i controlli prima di accedere al treno delle 7.10, il primo dei tre Frecciarossa che oggi collegano la città con Roma e Napoli. Si è trattato di una fila ordinata e distanziata che si è creata per l’attenzione degli addetti alla verifica delle motivazioni dei passeggeri e per il controllo della temperatura. Il treno è quindi partito con soli 4 minuti di ritardo e senza che si registrasse alcun problema. Da oggi, oltre ai comprovati motivi di lavoro e per urgenti motivi sanitari si può infatti viaggiare extra regione anche per tornare alla propria residenza. Al momento, non risulta che sia stato respinto nessuno ai controlli.