Coronavirus, Sala: modello Expo non basta, serve rivoluzione

“Alcuni evocano per ‘il dopo’ il modello Expo, io che sono stato protagonista di questo modello ho qualche perplessità e riserva, ne condivido a pieno lo spirito collaborativo, ma quello che è stato creato con Expo era un po’ più facile, si basava sulla valorizzazione di due variabili, la capacità organizzativa di noi milanesi e l’attrattività della nostra città. Penso che sia necessaria una rivoluzione più profonda, non basterà essere organizzati e lavorare sul ‘brand Milano’, ma bisognerà un po’ reinventare questo modello di città”: lo ha detto il sindaco Giuseppe Sala intervenendo in streaming all’appuntamento “Ripartiamo dalle persone” promosso da Casa Comune di Pierfrancesco Majorino, parlando della ripartenza dopo l’emergenza coronavirus. Sala è tornato a sottolineare che “è necessario un modello basato su sviluppo e solidarietà assieme” e “il tema è su quale tipo di crescita puntare”. I tre elementi fondamentali di un nuovo modello, secondo il sindaco sono “ambiente”, “scienze della vita” e su questo, ha sottolineato “anche l’idea dello Human Technopole e la capacità che c’è a Milano in generale sulle Scienze della vita può essere un’opportunità” e infine “il digitale”. “Questi tre elementi si possono mettere insieme – ha concluso – non dobbiamo buttare via nulla di quello che avevamo, ma dobbiamo essere molto lesti a ricreare la forma per cui Milano diventerà terreno solido per chi vuol essere partecipe del futuro in queste modalità”. (MiaNews)